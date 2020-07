GIEL BEELEN: ’Ik ben echt wel veranderd’

Giel Beelen, het enfant terrible van de vaderlandse radio, gaat namens BNNVARA aan de slag bij NPO Radio 2, waar hij in de nacht het tijdslot tussen vier en zes uur mag vullen. Ⓒ ANP

Saai was het nooit rond GIEL BEELEN (43) op de radio. De dj keek nimmer op een relletje meer of minder. Hij liet een stripper het optreden van singer-songwriter TIM KNOL verstoren, tot diens grote woede, stookte het racismevuurtje rond SYLVANA SIMONS nog wat hoger op, of kapte het live-optreden van een boyband resoluut af met de woorden: „Ik ga nu echt ingrijpen. Dit gaat echt te ver. Ik heb heel lang op het punt gestaan om te onderbreken, dit was gewoon niet goed jongens.”