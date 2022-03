Camila Cabello showt blote borst op live tv: ’Hopelijk zagen jullie geen tepel!’

In een tijdperk waarin bloot haast verbannen is uit het straatbeeld en tepels al helemaal uit den boze zijn op bijvoorbeeld sociale media, wist Camila Cabello onbewust voor een behoorlijk spraakmakend moment te zorgen in The One Show op BBC. In het familieprogramma, dat door miljoenen Britten wordt bekeken, gooide de zangeres per ongeluk haar blote borst uit haar blouse.

Camilla was middels een videoverbinding in de uitzending om te praten over haar nieuwe single Bam Bam. Als haar gevraagd wordt naar haar favoriete dansmove uit de bijbehorende clip, gaat ze dan ook meteen enthousiast aan de slag. Iets te enthousiast...

Wanneer Camila haar haar over haar schouders gooit, trekt ze ook haar blouse mee waardoor haar ontblote borst te zien is. Professioneel als ze is besloot de zangeres er geen drama van te maken en roept ze doodnuchter dat ze de kijkers zojuist geflasht heeft. Als ze klaar is met de pasjes en weer gaat zitten komt ze kort terug op het moment: „Ik hoop dat jullie geen tepel hebben gezien!”. ,,Er was een beetje een probleem met de kleding’’, stelt presentatrice Alex Jones. ,,Ik weet niet wat ik zag. Maar het was iets.’’

Overigens zorgde Camila kort voor het flashen ook al voor een hilarisch moment. Toen ze opstond bleek haar broek namelijk ook nog eens open te staan. De zangeres gaf aan dat ze haar knoop los had gemaakt, omdat ze vlak voor de uitzending een broodje had gegeten.

Dat Camila zo rustig met de situatie om wist te gaan, had mogelijk te maken met het feit dat ze naar eigen zeggen nog een enorme kater had van haar verjaardagsfeest. Duidelijk is wel dat ze de humor ervan inziet. Op TikTok besloot ze terug te komen op het incident. „Ik wou dat ik een tijdmachine had”, playbackt ze in een video met daarbij de tekst ‘Toen mijn stylist vroeg of ik tepelplakkers wilde en ik nee zei’.