Maastricht lanceert thema voor bidbook Songfestival

Met het thema wil Maastricht laten zien dat de stad het grote songfestival klein en intiem voor iedereen kan maken. „180 miljoen mensen rond één podium en het is de kunst om ieder van hen het gevoel te geven er zelf bij te zijn. Europa is zó groot, dat we het heerlijk vinden als het voor even klein en intiem wordt”, aldus de stad.

De burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake noemt in een verklaring de voordelen van haar stad. „Voor dat songfestival is Maastricht de uitgelezen locatie. Een internationaal georiënteerde stad, op het kruispunt van Europa. Een stad die alles heeft en toch overzichtelijk is, vol karakter en sfeer.”

Gouverneur Theo Bovens haalt de geschiedenis van Europa en Maastricht aan. In Maastricht werd het verdrag getekend dat de geboorte inluidde van de Europese Unie en de euro. „Met Maastricht als gaststad komt het Songfestival een beetje thuis.”

De burgemeester en de gouverneur overhandigen woensdag samen het bidbook.