Thaise koning en koningin weer coronavrij

Half december had het koningspaar milde symptomen. Daarop werd besloten de koning en koningin te testen. Het medische team van de 70-jarige koning adviseerde het paar voorlopig rust te houden. Het nieuws over de besmetting kwam kort nadat de koning en de 44-jarige Suthida een bezoek hadden gebracht aan prinses Bajrakitiyabha, de oudste dochter van de koning. Zij ligt met hartproblemen in een ziekenhuis.

Maandag kwam het bericht dat het koningspaar coronavrij is.