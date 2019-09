Ⓒ BSR Agency

Ed Sheeran gaf in december vorig jaar in het geniep zijn jawoord aan zijn grote liefde Cherry Seaborn, maar dat weerhoudt hem er niet van om maanden later alsnog groots uit te pakken om zijn huwelijk met vrienden te vieren. De voorbereidingen voor het huwelijksfeest in festivalstijl zijn in volle gang.