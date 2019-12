Pinkpopbaas Jan Smeets naar ziekenhuis

De 74-jarige Jan Smeets bezocht in Geleen het plaatselijke Glazen Huis. In het Glazen Huis kunnen mensen tegen betaling een plaat aanvragen voor het goede doel. Zondag is de laatste dag van deze actie.

Volgens initiatiefnemer Michel van Dijke van het Glazen Huis viel Smeets flauw op de Markt vlak nadat hij was geïnterviewd in het Glazen Huis. „Hij had nog een plaat van Urbanus aangevraagd.” Smeets heeft volgens de omroep meerdere hartoperaties gehad. Ook heeft hij een nieuwe hartklep.