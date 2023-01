Premium Het beste van De Telegraaf

Kunstliefhebbers kunnen genieten van meesterwerken, ademende portretten en optische illusies Vooruitblik musea 2023: Vermeer, Escher en Sofonisba Anguisola

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een deel van het schilderij ’Onderbreking van de muziek’ van Johannes Vermeer. Ⓒ The Frick Collection

De Nederlandse musea hebben weer veel moois in petto voor 2023. Terwijl Den Haag zich opmaakt voor het Escher-jubileumjaar, wordt in Amsterdam de grootste Vermeertentoonstelling ooit voorbereid. Minstens zo bijzonder belooft de expositie van de portretkunst van Sofonisba Anguisola in Rijksmuseum Twenthe te worden: deze adellijke kunstenares uit de Italiaanse Renaissance was een van de eerste vrouwelijke schilders die wereldberoemd werd.