Mocro Maffia-regisseur verfilmt boek Arjen Lubach

Het productiehuis, bekend van hitseries als Flikken Maastricht en Hendrik Groen, heeft de rechten op het boek verworven. Boermans was eerder mede verantwoordelijk voor successen als Mocro Maffia en Nieuwe Buren. Het scenario komt van Thomas van der Ree en schrijverscollectief Winchester McFly.

De roman, die Lubach publiceerde in 2013, vertelt over de 29-jarige wiskundige Elsa Ruys die onverwachts op zoek moet naar de moordenaar van haar vader. Ze komt tot de ontdekking dat hij op het spoor was van een groot staatsgeheim.

Debuutprijs

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen of wanneer de opnames plaatsvinden. Het boek IV heeft de Crimezone Debuutprijs gewonnen en werd genomineerd voor de Gouden Strop.

Lubach reageert enthousiast op de verfilming van zijn boek. „Meer dan bij alle andere boeken die ik schreef, maakte ik me tijdens het schrijfproces van IV een duidelijke voorstelling van de wereld die ik aan het scheppen was”, legt de schrijver-cabaretier uit. „Misschien was het de schuld van de series die ik in die periode bingewatchte: The Bridge, The Killing, Homeland en was ik al die tijd stiekem al een film of serie aan het schrijven.”