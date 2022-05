Rapper DaBaby niet aangeklaagd na neerschieten indringer

De 30-jarige rapper betrapte een man die op zijn terrein was. Na een woordenwisseling schoot DaBaby in zijn been. Dat deed hij naar eigen zeggen uit zelfverdediging. De politie onderzocht de zaak en ziet geen reden om de rapper aan te klagen.

DaBaby komt vaker in het nieuws vanwege gewelddadig gedrag. Zo schoot de rapper in 2018 een 19-jarige man dood, ook dat was volgens hem uit zelfverdediging. Begin deze maand kreeg DaBaby nog een boete omdat hij iemand sloeg die het huis verhuurde waar hij een videoclip opnam. De verhuurder zou tijdens de opnames zijn thuisgekomen en volgens de rapper de opnames hebben verstoord.