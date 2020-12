Ed Sheeran belooft gauw nieuws over zijn comeback

De 29-jarige artiest werd begin septemer voor het eerst vader van Lyra Antarctic. Hij kondigde vorig jaar aan een stap terug te doen om tijd door te brengen met zijn dochtertje en vrouw Cherry Seaborn. Hij gaf toen aan dat hij ’waarschijnlijk achttien maanden’ er tussenuit zou zijn.

Hij deed dat na zijn enorm succesvolle Divide-tour die maar liefst twee jaar duurde en de geschiedenisboeken ingaat als de meest lucratieve wereldtournee ooit. Daarmee versloeg Sheeran U2, die daarvoor het record hield met hun 360 Tour.

Het fanaccount speculeerde erop of de achttien maanden ingingen vanaf het begin van zijn tour, wat zou betekenen dat hij met kerst dit jaar al een comeback zou kunnen maken. Aannemelijker werd geacht dat hij pas in juni 2021 zou terugkeren op het podium; zijn manager had voor dat moment immers al de release van een nieuw album aangekondigd en zijn dochertje Lyra is nu immers nog maar net vier maanden oud. Volgens Daily Mail reageerde Ed in een ’zeldzame actie richting de media’, op het fanaccount met de woorden: „Goeie vragen. Op één ervan zul je gauw antwoord krijgen.” En in een volgende tweet: „Heel, heel gauw.”