Freek Vonk: ’Er leeft iets in mijn been!’

„Er leeft iets in mijn been! Het cadeautje dat ik heb meegekregen uit Costa Rica zijn drie ongevraagde verstekelingen in mijn linkerbeen, de larven van een human bot fly (Dermatobia hominis)!”, schrijft Freek Vonk bij een video op Instagram. Op het filmpje is te zien ’dat een van de larven ademhaalt door zijn staart in en uit het (lucht)gaatje te steken’. „Deze larven hebben zich dus enkele weken geleden in mijn been genesteld en zitten daar nu lekker van mij te snoepen!! Heel af en toe voel ik een pijnscheutje op de plek waar ze zitten, maar dat duurt niet lang. Vannacht wel een paar keer wakker door geworden. Vermoedelijk wordt het iets pijnlijker als ze wat groter worden!”

De 40-jarige presentator is nog niet van plan om de beestjes weg te halen. „Ik wil eventjes aankijken hoe ze zich ontwikkelen en hoe hard ze groeien. Maar als ik ze er straks uit haal, laat ik ze natuurlijk zeker aan jullie zien!! Ik weet nog niet wanneer dat gaat zijn. Ik kijk het even aan!!”

Prachtige natuur

Vonk benadrukt dat dit een ’prachtig’ voorbeeld is van hoe de natuur te werk gaat. „Ik kijk als bioloog naar deze wiebelende larfjes in mijn lijf, als iemand die al zijn hele leven lang gefascineerd is door al het leven, en dus ook door parasieten. Een bijzonder souvenir en weer een bijzondere ervaring!”

In 2016 nam de bioloog ook al drie larven met zich mee uit Belize. Deze noemde hij destijds gekscherend Knabbel, Babbel en Schnabbel. „Misschien moet ik voor deze larven maar een namenwedstrijd uitschrijven hahahahaha!”