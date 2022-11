Greta Gerwig doodsbang dat Barbiefilm einde van carrière is

Hoewel ze het schrijfproces enerzijds spannend en leuk vond, was het ook eng. „Ik denk dat het te maken had met het feit dat in het begin alles nog mogelijk is”, vertelt ze tegen Dua Lipa. „Waar begin je? Wat zou het verhaal moeten zijn?” Toch denkt ze dat die spanning juist positief werkte. „Ik dacht: ik vind het doodeng en het kan het einde van mijn carrière worden. Maar toch vond ik dat ik het zou moeten doen.”

Gerwig, bekend van Little Women en Lady Bird, vroeg vervolgens haar man Noah Baumbach om samen het script te schrijven. In de film, die in juli volgend jaar uit moet komen, zijn onder anderen Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Hari Nef en America Ferrera te zien.