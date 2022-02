Mel B kampt met stressstoornissen na gewelddadig huwelijk

Nadat de zangeres in 2017 van Belafonte scheidde, claimde ze emotioneel en fysiek mishandeld te zijn door de man met wie ze tien jaar getrouwd was, iets wat hij altijd heeft ontkend. „Vijf jaar later word ik soms nog steeds badend in het zweet wakker en voel ik pijn en schaamte om wat er gebeurd is. De film van alle ellende wordt dan weer opnieuw in mijn hoofd afgespeeld, wat angstaanjagend is. Tijdens ons huwelijk was mijn eigenwaarde op een gegeven moment zo laag, dat ik naar drank en drugs greep om de pijn te verzachten. Ik was compleet geïsoleerd, zelfs van mijn familie”, aldus Mel.

Ze vervolgt: „Het allerergste vond ik dat ik gefilmd werd tijdens het hebben van seks, dat was zo vernederend. En toch probeerde ik naar de buitenwereld steeds maar te doen alsof alles goed was en we gelukkig waren, omdat ik me zo vreselijk schaamde. Toen ik mijn boek Brutally Honest schreef kwam ik erachter dat mijn nu 22-jarige dochter Phoenix dingen heeft gezien tijdens dat vreselijke huwelijk waar ik geen herinnering aan heb, omdat ik heel veel dingen geblokkeerd heb. Dat is die posttraumatische stress die ik ervaar.”

Mel deelt dochter Phoenix met haar eerste echtgenoot Jimmy Gulzar, heeft een 14-jarige dochter Angel met acteur Eddie Murphy en kreeg met Belafonte dochter Madison (10).