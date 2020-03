Harvey Weinstein: ’Jennifer Aniston moet dood’

Weinstein zou de billen van Jennifer Aniston in 2005 hebben vastgepakt tijdens de opnames van de film Derailed, iets waar de Friends-actrice niet van gediend was. Ook zou hij haar door de jaren heen net iets te intens hebben aangekeken, waarbij hij nogal gefocust op haar borsten was. Jennifer voelde zich hier zeer ongemakkelijk bij.

Nadat Weinstein over het National Enquirer artikel was geïnformeerd, reageerde hij fel: „Jennifer Aniston moet dood, die vrouw gaat eraan.” Uiteindelijk heeft de Enquirer het artikel nooit gepubliceerd en wordt er vanuit kamp Aniston ten stelligste ontkend dat dit ooit gebeurd is.

Jurk van ex-vrouw

Waar de actrice wel bonje over kreeg met de producent is het feit dat hij haar dwong een jurk van Marchesa naar een filmpremière te dragen, het modelabel van zijn inmiddels ex-vrouw Georgina Chapman. Jennifer weigerde dit destijds.

Uit recentelijk vrijgegeven rechtbankdocumenten blijkt dat Harvey Weinstein het niet alleen had voorzien op Jennifer Aniston, maar ook op Ben Affleck. Volgens Variety stond de acteur op de ’rode lijst’ van de gevallen Hollywoodmagnaat. Weinstein zette mensen op het lijstje waarvan hij dacht dat ze uit de school zouden klappen over het misbruik van de producent.

Weinstein, die woensdag zijn straf te horen krijgt, noemde onder anderen ook Rose McGowan, Zelda Perkins, Lysette Anthony en Rowena Chiu in het lijstje. Een privédetective die voor Weinstein werkte, kreeg specifieke instructies te horen over de mensen op de rode lijst. Als er negatieve verhalen over Weinstein in de media zouden verschijnen, zou de detective een belletje moeten plegen aan de mensen op de lijst. Weinstein wilde weten wie van hen daadwerkelijk naar de pers zou stappen met hun verhaal.