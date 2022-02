Martijn Fischer en Annick Boer besmet met corona

Beide acteurs werden woensdag positief getest. Woensdag kon de voorstelling nog met alternatieve hoofdrolspelers worden gespeeld, maar dat lukt donderdag niet, meldt een woordvoerder. „Ze voelen zich allebei goed”, voegt deze eraan toe. Het is nog onduidelijk of de première zondag door kan gaan: „Hun eerste klachten hadden zij allebei afgelopen zondag. Maar we hebben hier nog geen besluit over genomen.”

Hij Gelooft in Mij gaat over het leven van volkszanger André Hazes senior. De musical vertelt over de verhouding van Hazes met Rachel en de liefde voor zijn stad Amsterdam. Naast Martijn Fischer als Hazes en Roosmarijn Luyten als Rachel, zijn onder anderen ook Annick Boer, Rutger de Bekker en Dick Cohen te zien.

Na de landelijke première zaterdag in Amsterdam reist het gezelschap langs verschillende theaters in het land, waaronder die in Leeuwarden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam.