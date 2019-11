Neef André Hazes kiest voor liefde ’voor ’t leven’

Op Instagram laat hij weten dat hij zijn liefde voor Manon Kool ’officieel’ heeft gemaakt. „Ik leef op een roze wolk”, schrijft hij in een Insta Story. „Ik heb het maar op een basisschool manier gedaan en officieel gevraagd of zij met mij de toekomst wil delen en of wij officieel samen zijn.”

Ⓒ Instagram

Zelf is hij voor zijn Manon ’een lot uit de loterij’. „En ik die van jou”, schreef zij op het envelopje van een staatslot dat ze hem cadeau gaf. Ook wisselden ze slotjes uit met hartjes met daarop de tekst dat hun liefde ’voor ’t leven’ is. „Wij gaan samen de hangsloten op een prachtige locatie ophangen, Forever.”

Ⓒ Instagram

In een foto op het sociale medium stelt Djarno, vader van dochtertje Jace, die hij kreeg met zijn ex-vriendin, nogmaals dat hun liefde voor altijd is. „Jij en ik, tot het einde der tijden.”

Deelt hij nu de ontwikkelingen in zijn liefdesleven, vorige week was het zijn neef André Hazes, die de ene dag nog de breuk aankondigde met de vrouw die jarenlang zijn grote liefde is geweest en de volgende dag zijn nieuwe liefde bekendmaakte.