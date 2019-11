Snollebollekes is vader geworden

„Mega trots!! Onze zoon ziet het levenslicht op 8 november 2019”, schrijft een dolgelukkige Rob op sociale media. „Manu Kemps. Zo mooi, zo trots, zo bijzonder. Alleen maar liefde. Dit weekend niet optreden, maar knuffelen! Dank voor al jullie lieve gelukswensen!”

Het gezicht van de Snollebollekes liet in juni aan Privé weten voor het eerst vader te worden. „In dit succesjaar, met tot nu toe hoogtepunten als onze twee uitverkochte Snollebollekes Live In Concert shows in het GelreDome, moet het allermooiste nog komen! De uitgerekende datum is, hoe kan het ook anders, 11 november 2019!”

Dat de baby dus iets eerder is gekomen, komt eigenlijk wel goed uit. Nu hoeft Kemps de start van het carnavalsseizoen niet te missen. De ’elfde van de elfde’ geldt als officieel startschot van de feesten, en prins Carnaval wordt op die dag gekroond.