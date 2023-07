Sylvie Meis nog niet toe aan daten: ’Komt heus wel weer’

Begin dit jaar maakte Meis bekend te gaan scheiden van Castello. Sinds die tijd is er geen nieuwe man in haar leven geweest. „Ik ben er nog niet aan toe, het is nu geen onderdeel van mijn leven”, vertelt ze. Al sluit ze een nieuwe liefde niet uit. „Maar mocht er iemand komen, dan zal ik het weinig over hem hebben, niet het achterste van mijn tong laten zien.”

Momenteel focust de presentatrice zich op zichzelf, haar zoon en haar vriendinnen. Aan Beau Monde vertelt ze dat ze heel erg gelukkig is. „Ik heb de komende maanden het geluk dat ik Damián veel kan zien, veel momenten met hem kan inplannen. Zo gaan we deze zomer drie weken samen doorbrengen”, aldus Meis.