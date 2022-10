Sterrencast redt ‘Amsterdam’ nipt

Naast Christian Bale, Margot Robbie en John David Washington – die als vriendentrio de hoofdrollen spelen – geven ook Robert De Niro, Rami Malek, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Mike Myers en Zoe Saldana acte de présence in Amsterdam. Niet alleen acteurs verdringen zich, want ook de vele ideeën en ingevingen van schrijver-regisseur David O. Russell (The fighter, Silver linings playbook, American hustle) buitelen in deze film over elkaar heen.

Dokter Burt Berendsen (Bale) is een veteraan van de Grote Oorlog, waaraan hij verschillende verminkingen dankt én een vriendschap met de zwarte advocaat Harold Woodman (John David Washington). Samen met verpleegster Valerie Voze (Margot Robbie) woonden zij na de oorlog in Amsterdam, een memorabele periode waarin de drie onafscheidelijk waren. Tot Valerie met de noorderzon vertrok.

Jaren later kruist Valeries pad dat van hen opnieuw, als Burt en Harold lucht krijgen van een fascistisch complot op Amerikaanse bodem. De plannen voor deze zogenaamde White House Putsch uit 1933, georkestreerd door rijke industriëlen, zijn een historisch gegeven. Al knipoogt Amsterdam met dit onderwerp ook duidelijk naar de invloed van het grote geld op het actuele politieke landschap in de Verenigde Staten.

David O. Russell springt heen en weer in de tijd, mengt humor met bittere ernst en slaat geregeld zijwegen in die nergens naartoe leiden. Vooral dat laatste haalt de vaart uit Amsterdam en maakt het verhaal nogal chaotisch. Aangenaam acteerwerk over de hele linie vormt intussen de kurk waarop zijn film nipt blijft drijven.

✭✭✭ (3 uit 5)