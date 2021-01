Adele viert tienjarig jubileum van hitalbum 21

„Het is gek hoe weinig ik me herinner van hoe het was en hoe ik me tien jaar geleden voelde”, blikt de inmiddels 32-jarige Adele terug. Ze bedankt vervolgens haar fans dat het album „de soundtrack” voor velen is geworden.

21, met daarop megahits als Rolling in the Deep, Someone Like You en Set Fire to the Rain, is een van de succesvolste albums van deze eeuw. In Nederland stond de plaat een recordaantal van 31 weken op de eerste plaats.

Fans van Adele wachten intussen al jaren op een nieuwe plaat. Het laatste album van de zangeres, 25, werd zes jaar geleden uitgebracht.