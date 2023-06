Premium Het beste van De Telegraaf

’Het waren dertig magische seconden’ Solo Beyoncé viert 20-jarig jubileum

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Instagram

Aankomend weekend staat ze twee keer in de Johan Cruijff Arena, waar fans honderden euro’s hebben neergeteld voor de beste plaatsen. Ze is al een tijdje een van de grootste popsterren ter wereld, maar twintig jaar geleden stond Beyoncé, die daarvoor al naam had gemaakt als leadzangeres van meidengroep Destiny’s Child, nog aan het begin van haar solocarrière. Haar debuutalbum sloeg in als een bom en ging meer dan tien miljoen keer over de toonbank. De hoes is minstens zo mythisch geworden als de liedjes. Want de manier waarop die tot stand kwam, kent een bijzonder verhaal...