Cabaretier leidt een ’meer dan volmaakt’ leven Marc-Marie Huijbregts: ’Zonder Karim zou ik het veel moeilijker hebben’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Podcastprins Marc-Marie Huijbregts heeft een fascinatie voor het verborgen leed in de showbizz. „Dan lees ik dat Jan Keizer zijn iPhone heeft laten vallen. Daar kan ik dan enorm om lachen.” Ⓒ Wesley de Wit

Het komt niet vaak voor dat Marc-Marie Huijbregts een interview geeft. Maar voor Privé maakt de cabaretier – die niet alleen op de bühne en op televisie, maar tegenwoordig ook met zijn podcast in de spotlights staat – een uitzondering. Openhartig vertelt hij over de onvoorwaardelijke liefde van zijn moeder, de band met zijn vader en de rol die echtgenoot Karim speelt in zijn leven. „Hij is mijn stabiele factor. Met hem in de buurt kan ik alles om mij heen aan.”