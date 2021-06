Kim Holland in actie tegen ’preutser’ wordend Nederland

De strandtent had om het terras te vullen blote paspoppen neergezet, iets dat tot klachten bij de gemeente leidde. De zaak werd gevraagd de poppen te bedekken. „Ik dacht eerst dat het een grapje was toen ik het hoorde”, zegt Holland. „Maar het bleek dat het echt ging over de kunstzinnige piemels en borsten op de poppen.”

De pornoster denkt dat Nederlanders de afgelopen jaren een stuk preutser zijn geworden. Zo was het volgens Holland twintig jaar geleden een stuk normaler voor vrouwen om topless te zonnen. „Dat was de normaalste zaak van de wereld. Nu zie je het niet meer, terwijl het gewoon mag.”

Volgens de pornoster is het slecht als de preutsheid nog erger wordt. „We moeten ook niet alles seksualiseren, want daar zijn we nu heel erg mee bezig. Gewoon bloot is ook gewoon bloot.”