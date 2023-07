Opnieuw problemen met online kaartverkoop voor Taylor Swift

Het ging om een zogenoemde 'presale' voor de tickets. De 'normale' verkoop van kaartjes voor de shows in Singapore begint vrijdag. Het is niet duidelijk hoeveel kaarten er nog te koop worden aangeboden in deze tweede ronde.

De verkoop van kaarten voor Swift levert vaak problemen op. In de VS klaagden fans zelfs Ticketmaster aan toen het systeem de grote toestroom van fans niet aankon. Binnen een dag werden twee miljoen kaartjes verkocht, wat volgens Ticketmaster een record is.

Swift doet op 5 en 6 juli 2024 de Johan Cruijff ArenA aan. De kaarten voor deze concerten gaat 12 juli van start. Fans moesten zich om überhaupt kans te maken op de mogelijkheid om kaarten te kopen al eerder aanmelden voor een speciale website. Concertpromotor Greenhouse Talents wil niet zeggen hoeveel mensen dit hebben gedaan.