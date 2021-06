Ype Koopmans neemt afscheid met Bob Ross en Konrad Klapheck

Ype Koopmans bij het schilderij van een Philishave, die Konrad Klapheck ’de terroriste’ doopte. „De titels zijn vaak ironisch.” Ⓒ Foto APA

Venus ex machina is de laatste tentoonstelling die Ype Koopmans in zijn rol als artistiek directeur van Museum More maakt. Hiervoor bracht hij het in Nederland bijna vergeten werk van de Duitse schilder Konrad Klapheck naar Gorssel. Zijn sterk gestileerde stillevens van typemachines, douchekoppen, strijkijzers en naaimachines zijn net portretten. „Hij wist het menselijke uit de machine te halen.”