Oeuvreprijs voor Tineke Schouten, ’koningin van de typetjes’

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) kent deze prijs toe aan ’een geweldige vakvrouw, de koningin van de typetjes, die met haar lange loopbaan een icoon in de Nederlandse theaters is geworden’, aldus het bestuur.

’Tineke Schouten zit al 40 jaar in het vak en is een unieke, vaste, constante factor in het Nederlandse theaterlandschap gebleken. Ze heeft maar liefst 25 voorstellingen gemaakt en met uitzondering van de afgelopen coronaperiode nooit een seizoen overgeslagen. Tot nu toe speelde Tineke Schouten het onvoorstelbare aantal van ruim 5.500 shows. Voorstellingen die een ongekend hoge, gemiddelde zaalbezetting van 90% kennen. Tineke Schouten is een vakvrouw die in Nederland geen gelijke kent. Ze heeft een bijzonder vast en trouw publiek weten op te bouwen en in totaal zijn haar voorstellingen bezocht door meer dan 4 miljoen bezoekers.’

Gezichtsbepalend

De VSCD Oeuvreprijs, bestaand uit een kunstwerk van de Nederlandse beeldhouwer, graficus en medailleur Eric Claus, wordt uitgereikt aan een persoon, duo of instelling die een grote bijdrage aan de podiumkunsten heeft geleverd. De prijswinnaar heeft gedurende zijn of hun carrière een ontwikkeling doorgemaakt die gezichtsbepalend is geworden voor de podiumkunsten. Ook na het beëindigen van de loopbaan of werkzaamheden moet de invloed ervan herkenbaar zijn.

Geschikte winnaar

De onderscheiding wordt niet per se ieder jaar uitgereikt. Het hangt ervan af of de organisatie een geschikte winnaar op het oog heeft. In 1988 ging de eerste Oeuvreprijs naar acteur Guus Hermus. Daarna volgden o.a.

Ton Lutz (1995), Hans Croiset (2004), Freek de Jonge (2008), Joop van den Ende (2011), Youp van ’t Hek (2016), Hans van Manen (2017), Ivo van Hove (2019) en Waardenberg & De Jong (2022).