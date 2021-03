Freek de Jonge: ’Optreden Martijn Koning onfris, maar excuses RTL kinderachtig’

Baudet werd zo boos van de harde grappen over zijn Joodse vriendin dat hij wegliep van tafel. RTL en Jinek stelden vrijdag dat Koning een grens had overschreden. „Je vraagt een cabaretier zijn ding te doen, en hij doet dat op zijn manier”, aldus de 76-jarige komiek. Hij noemt het „inmiddels bijna een cliché dat Baudet tijdens een uitzending wegloopt om indruk te maken.” Eerder deed de voorman van Forum voor Democratie dit ook bij Met het oog op morgen en De Vooravond.

De Jonge vond het optreden van Koning overigens ook „niet smaakvol en niet heel grappig. Ik heb nergens erg moeten lachen, al weet ik niet of dat nou een criterium moet zijn. Maar het is wat onfris om over het uiterlijk van Baudet te beginnen, zelfs als je kan zeggen: hij is zelf daarmee begonnen. Ik had het anders aangepakt.”

Tegelijkertijd is de toon van de roast volgens De Jonge kenmerkend voor de manier waarop ook de politiek de laatste jaren in zijn ogen is verhard. „Er is geen relativering meer, er is geen subtiliteit meer. Er moet wel ruimte voor menselijkheid blijven.”

De Jonge verzorgt zaterdagavond op NPO2 zijn zesde verkiezingsconference, De Loterij. De cabaretier geeft een college staatsrecht en reflecteert op de in zijn ogen onprettige Nederlandse mentaliteit die door de coronacrisis bloot is komen te liggen.