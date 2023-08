Makers The crown gingen voorzichtig om met Diana’s dood

In het zesde seizoen komt het verhaal van de Britse koninklijke familie aan bod, rond de jaren van de dood van prinses Diana. Zij kwam in 1997 op 36-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. „Er is een heel voorzichtig, lang gesprek geweest over hoe we het gaan doen”, zei Mackie. „Uiteindelijk zal het publiek oordelen, maar ik denk dat het op een delicate, doordachte manier is gemaakt.”

In het zesde en laatste seizoen speelt Elizabeth Debicki de rol van prinses Diana. Imelda Staunton is te zien als koningin Elizabeth en verder zijn er rollen voor onder anderen Jonathan Pryce, Dominic West en Olivia Williams. Wanneer het zesde seizoen op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.

The crown kreeg in de afgelopen jaren lovende reacties, maar ook was er veel kritiek op de manier waarop feiten werden vermengd met fictie. Netflix besloot daarom vorig jaar een disclaimer toe te voegen bij de trailer van het vijfde seizoenc