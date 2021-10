Koningin Elizabeth weigert prijs voor oude mensen

Het Britse maandblad The Oldie reikt de prijs jaarlijks uit en had de hofhouding van Elizabeth schriftelijk gevraagd of zij hem zou willen accepteren. De Queen weigert het aanbod „beleefd, maar vastberaden”, zo is te lezen in de reactie die het tijdschrift heeft gedeeld.

„Hare majesteit gelooft dat je zo oud bent als je je voelt”, schrijft een medewerker van Elizabeths kantoor. „Daarom vindt de Queen niet dat ze aan de relevante criteria voldoet om de prijs in ontvangst te nemen en hoopt ze dat u een meer geschikte kandidaat kunt vinden.”