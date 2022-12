Tweeling Monaco (8) voor het eerst in nieuwjaarstoespraak prins Albert

Prins Albert zei in zijn toespraak dat 2022 „een jaar van beproevingen” was, vooral voor mensen die getroffen zijn door „oorlog, onderdrukking, geweld en intolerantie in onze onrustige wereld”. In het nieuwe jaar moet verder samengewerkt worden aan „vrede, wederzijdse acceptatie en solidariteit”, zo vervolgde hij. „In het belang van onze kinderen moeten we werken aan een verzoende, evenwichtige wereld (...) Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons zijn steentje kan bijdragen. We zijn allemaal bezorgd. We zijn allemaal capabel. We hebben allemaal een stukje van die collectieve kracht die alleen de wereld ten goede kan veranderen.”

Ook keek de vorst alvast uit naar de aankomende verkiezingen in Monaco en ziet hij in 2023 ook reden tot feest. Zo wordt de honderdste geboortedag van zijn vader prins Rainier gevierd en is het dertig jaar geleden dat het prinsdom toetrad tot de Verenigde Naties.