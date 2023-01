Na jaren afwezigheid Ontknoping Wie Is De Mol weer vanuit Vondelpark

In 2022 vond de onthulling in De Rode Hoed plaats. Ⓒ ANP/HH

De makers van Wie is de Mol? herstellen een traditie in ere: de ontknoping vindt als vanouds weer plaats in een live-uitzending vanuit het Vondelpark in Amsterdam.