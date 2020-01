Elton John groot fan van Gwyneth Paltrow’s speciale kaarsen

Volgens parfumeur Douglas Little, die de kaars in samenwerking met Gwyneth maakte, heeft de Candle In the Wind-zanger een grote voorraad ingeslagen. „Elton John heeft er een hele hoop gekocht. Echt veel. Heel erg veel. Hij is een fan”, vertelde de parfumeur aan The Cut.

Volgens de parfummaker is Elton John wel een uitzonderlijke klant. 92 procent van de kopers is namelijk vrouw.