Volkszanger (24) kijkt uit naar intieme concerten Mart Hoogkamer: ’Het is niet normaal wat ik meemaak’

In zijn nieuwe show zingt Mart Hoogkamer ook nummers van Tom Jones, Céline Dion, Engelbert Humperdinck en Timi Yuro. Ⓒ Rosoriginal

Veel leeftijdgenoten noemen het ’ouwelullenmuziek’, maar voor Mart Hoogkamer zijn de liedjes die hij zingt tijdloos en het beste ooit gemaakt. De pas 24-jarige zanger wordt warm van Tom Jones, Engelbert Humperdinck en niet te vergeten André Hazes (senior). Artiesten die hun hoogtijdagen hadden, lang voor hij was geboren. „Het is me met de paplepel ingegoten.”