Eva Jinek haalt uit naar onhandelbare Jules Deelder

Vanaf het moment dat de eerste gast, Sarah Thurlings-Heijse, het woord neemt, kan Deelder het niet laten om zijn ongezouten mening te geven. De directrice van het Airborne Museum was gekomen om te praten over de rol van Audrey Hepburn tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar wordt zoals gezegd continu door Deelder onderbroken. Jinek kan het niet langer aanzien en besluit in te grijpen. "Jules, ik hou van jou, maar ik wil ook met andere mensen kunnen praten. Jules, alsjeblieft." Het standje lijkt te helpen en Deelder richt zijn vizier op het drankje dat voor hem op tafel staat.

Desondanks komt Deelder continu terug op de uitspraak 'basisbeleefdheid' en laat hij duidelijk merken het niet eens te zijn met de berisping zojuist. Bentveld probeert de Rotterdammer nog duidelijk te maken dat er ook nog andere mensen aan tafel zitten, maar dat lijkt niet te helpen.

Als de eindtune uiteindelijk klinkt, bedankt de zichbaar opgeluchte Jinek haar gasten en kijkt ze, zoals ze dat zelf zegt, terug op een 'bijzondere uitzending'.