Madonna ontkent adoptiegeruchten

"Ik ben in Malawi om te kijken hoe het met het kinderziekenhuis in Blantyre gaat”, liet de zangeres weten aan Us Weekly. Madonna, die in 2006 en 2009 een zoon en dochter uit Malawi adopteerde, doet met haar stichting Raising Malawi veel liefdadigheidswerk in het Afrikaanse land.

Ze is er nu om te kijken hoe het met verschillende projecten gaat. "En daarna ga ik weer naar huis. De geruchten over een adoptieproces zijn niet waar."