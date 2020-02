Desperate Housewives-acteur (91) overleden door ’meerdere aanrijdingen’

Hij werd vrijdagavond aangereden toen hij de bekende Venice Boulevard wilde oversteken, meldt Fox News. Hij zou daarop door meerdere voertuigen geraakt zijn. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets anders doen dan zijn overlijden vaststellen.

Venice, de situatie waarbij acteur Orson Bean (91) overleed nadat hij geraakt werd door een of meerdere auto’s Ⓒ Hollandse Hoogte

Orson Bean is bekend van rollen in series als Desperate Housewives, The Twilight zone, Dr. Quinn, medicine woman, Modern Family en Murder, she wrote.