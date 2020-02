Leentjebuur spelen bij Narcos

Noodgedwongen nam Fajah Lourens haar rol over. Zij speelt nu Nadia, een gangsterliefje dat terecht komt in een wereld vol machtswellust, corruptie en geweld. Zo is daar Winston Righter, een ex-crimineel die zich heeft opgewerkt tot minister en nu president van Suriname wil worden. Zijn grootste sta-in-de-weg is Virgil, een onberekenbare druglord die van Righter vrijheid van handelen eist.

Doekoe verdienen

Met Suriname wilde het Nederlands-Surinaamse productieteam naar eigen zeggen een portret schetsen van een land dat schatrijk is aan natuurbronnen, maar toch grote armoede kent. Deze schurende paradox wordt door clipfilmer, commercialmaker en debuterend speelfilmregisseur Leysner maar halfbakken uitgespeeld. Het gemakzuchtige en clichérijke misdaadverhaal speelt stevig leentjebuur bij de hitserie Narcos. Daarbij ontstijgen de dialogen - die maar blíjven reppen over ‘kansen grijpen’, ‘respect willen’ en ‘doekoe verdienen’ - nauwelijks het niveau van amateurtoneel.

Dat je als kijker toch nieuwsgierig blijft naar de ontknoping, dankt Leysner aan de twee azen in zijn cast. De charismatische Rodney Lam intrigeert als charmante en ogenschijnlijk empathische presidentskandidaat, in wie eigenlijk een volbloed narcist en manipulator schuilt. Maar de show wordt gestolen door rapper Josylvio die debuteert als acteur en met Virgil meteen een griezel van een psychopaat neerzet.

✭✭✩ (2,5)