Prins Frederik neemt zijn gezin mee varen

Kroonprinses Mary voegde de daad bij het woord. Zij had opnamen gemaakt bij het uitstapje aan de wal in Hundested, dat zijn naam ontleent aan de zeehondenjacht die daar in vroeger eeuwen werd uitgeoefend. Bij Hundested, op de kop van het eiland Sjælland, lag vroeger een stenen rif waarop de zeehonden afkwamen.

De prinsen Christian en Vincent en de prinsessen Isabella en Josephine vermaakten zich bij een bezoek aan de glaswerkplaats Glassmedjen, waar wordt geëxperimenteert met zowel oude als moderne technieken. Ook ging het kroonprinselijk gezin naar het museum in het huis van Knud Rasmussen ten noordoosten van de haven. Daar leerden ze meer over zijn expedities naar Groenland, waar het hele gezin ook al eens op bezoek is geweest.