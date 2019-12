Zac Efron weer in openbaar gespot na bijna-doodervaring

Zac is weer in het openbaar gespot na zijn bijna-doodervaring. Ⓒ Hollandse Hoogte

Alles lijkt weer in orde met de gezondheid van Zac Efron. De acteur werd volgens de Daily Mail gezien in Los Angeles, enkele uren nadat bekend was geworden dat hij eerder deze maand dagen in een ziekenhuis lag met een levensbedreigende infectie. Hij was bij de opening van een winkel aanwezig.