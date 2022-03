’Organisatie BAFTA’s teleurgesteld in prins William’

De Britse royal is de voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). De organisatie vindt het jammer dat William niet in de zaal zat, omdat hij een goede ’publiekstrekker’ is.

„De BAFTA kreeg te horen dat hij dit jaar niet persoonlijk aanwezig kon zijn vanwege andere verplichtingen. Het is zo jammer en iedereen is erg teleurgesteld”, zegt een ingewijde.

Videoboodschap

De prins heeft wel in een videoboodschap de winnaars van de BAFTA’s gefeliciteerd. „BAFTA wil komende generaties inspireren”, sprak de prins. „Gefeliciteerd aan alle winnaars en ik wens jullie een hele fijne avond.”

Ook vorig jaar was William niet fysiek aanwezig bij de awardshow. Toen miste hij de uitreiking voor de eerste keer sinds de start van zijn voorzitterschap in 2010, omdat zijn grootvader prins Philip kort daarvoor was overleden.