Loretta Schrijver geopereerd aan darmkanker: ’Ik ben door een hel gegaan’

Eerder meldde zij al dat ze onder het mes moest vanwege een ’verdacht plekje’. Tijdens deze tweede operatie werd het plekje weggehaald, aldus Schrijver.

De Koffietijd-presentatrice ligt nog in het ziekenhuis vanwege complicaties, waaronder een longontsteking. ,,Ik ben door een hel gegaan. Ik heb echt verschrikkelijke weken achter de rug’’, vertelt Loretta aan Shownieuws. Ze hoopt eind volgende week ontslagen te worden uit het ziekenhuis. „Ik lig in het beste ziekenhuis van Nederland en ben in enorm goede handen.”