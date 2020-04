BEN CRAMER: ’Mijn Songfestival was een RAMP!’

Spijt heeft hitzanger Ben Cramer niet van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival, ondanks dat het een fiasco werd. Sterker nog: ,,Ik zou zo nog een keer gaan.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik kwam, ik zag en ik kon weer gaan.” Met die woorden introduceert BEN CRAMER bij zijn optredens nog altijd het nummer De Oude Muzikant, waarmee hij naar het Eurovisie Songfestival in Luxemburg werd gestuurd. De zanger, die toen al verschillende hits op zijn naam had staan en een lieveling van het grote publiek was, eindigde op de vierde plaats… VAN ONDEREN! Hoe kon iets wat een zeker hoogtepunt moest worden, zó anders lopen?