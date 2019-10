Gewapende man aangehouden na val in tuin David Schwimmer

David Schwimmer Ⓒ Hollandse Hoogte

Een 29-jarige man is zondag in New York gearresteerd nadat hij op de richel van een gebouw was geklommen en daar vanaf was gevallen. De dronkenmansactie kreeg aandacht van een aantal Amerikaanse media, omdat de man na zijn val nou net in de tuin van Friends-acteur David Schwimmer terechtkwam.