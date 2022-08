Nick & Simon stoppen na 17 jaar als muzikaal duo

Weekblad Privé onthulde eerder deze maand al dat Nick & Simon uit elkaar zouden zijn gegroeid en dat ieder z’n eigen weg wilde gaan. Begin augustus werd bevestigd dat er soloplannen waren, maar werd hier niet verder over uitgeweid. Maandag geven de zangers in de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 eenmalig tekst en uitleg over hun beslissing om te stoppen als duo. Ook vertellen ze dan meer over de soloplannen die ze hebben.

Voordat Nick & Simon definitief stoppen, zullen ze volgend jaar onder de noemer Nu Of Ooit nog een aantal afscheidsconcerten geven. Zo treden ze in maart nog op in Zwolle, Alkmaar en Hengelo. Het allerlaatste concert vindt plaats op 10 april. Dan staat er een groot afscheidsconcert in Rotterdam Ahoy op het programma waar de zangers hun carrière als muzikaal duo zullen afsluiten. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag. Daarnaast komt er begin november een verzamel-cd uit met alle hitsingles van de twee door de jaren heen.

Op Instagram bedanken de mannen hun fans voor alle steun die zij al die jaren hebben mogen ontvangen. „Op 10 april 2023 stopt het muzikale avontuur dat ‘Nick & Simon‘ heet. Een prachtige, avontuurlijke weg die wij zestien jaar geleden zijn ingeslagen. Een weg die ons schitterende ervaringen heeft bezorgd en ons op veel mooie plekken heeft gebracht”, beginnen Nick en Simon hun gezamelijke bericht.

„Allereerst willen wij natuurlijk iedereen bedanken voor alle support; de fans, maar ook de mensen voor en achter de schermen. Maar... we hoeven nu nog geen afscheid te nemen. De komende maanden zijn wij voorlopig nog samen door het hele land te vinden”, vervolgen ze. Ook benadrukken ze wel nog samen tv-programma’s te blijven maken. „Er komt ook geen vechtscheiding over Kees Tol”, grappen de heren.

Nick & Simon brachten in 2006 als duo hun eerste singles en album uit. De Volendammers zijn onder meer bekend van hun nummers Kijk omhoog, Pak maar m’n hand en Rosanne. Ook treden ze geregeld op in televisieprogramma’s en maken ze sinds 2021 deel uit van de supergroep The Streamers. Daarmee treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam.