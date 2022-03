Toneelstuk over opkomst Pim Fortuyn in Rotterdam in de maak

Kopieer naar clipboard

Pim Fortuyn (2002) Ⓒ ANP/HH

Toneelgroep Jan Vos en het Oude Luxor Theater komen met een komedie over de opkomst van Pim Fortuyn in de Rotterdamse politiek. Het stuk heet Fortuyn: Opstand aan de Maas. De voorstelling is vanaf 16 maart drie weken lang in het Oude Luxor te zien.