CNN verontschuldigt zich voor taalgebruik Madonna

Nieuwslezer Brooke Baldwin bood later haar excuses aan voor het stukje dat live werd uitgezonden bij CNN. "Ik moet mijn excuses aanbieden dat Madonna iedereen bombardeerde met het f-woord."

Baldwin vervolgt: "Dat soort dingen gebeurt helaas en wij van CNN bieden daarvoor onze excuses aan."

Tijdens haar speech bij de Women's March zei de zangeres 'fuck you!' nadat ze de 'nieuwe eeuw van tirannie' en 'dit afschuwelijke moment van duisternis' benoemd had. Hierop volgde nog een aantal 'fuck you!'s van de superster.

De Amerikaanse nieuwszender besloot daarna over te schakelen naar een paneldiscussie. Brook kondigde dit aan door te zeggen: "O.K. we hebben besloten de rest van deze speech niet uit te zenden, vanwege het taalgebruik van Madonna." Later zond CNN nog wel een stukje van haar live-optreden uit.