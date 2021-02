Spaanse koning Juan Carlos betaalt ruim vier miljoen euro belastingschuld

Eind vorig jaar voldeed de 83-jarige koning, die sinds augustus in ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten leeft, al een belastingschuld van bijna 680.000 euro. Het betrof een schikking na een onderzoek of Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, creditcards gebruikte die waren gekoppeld aan rekeningen die niet op zijn naam waren geregistreerd. Het zou daarbij om witwassen van geld hebben kunnen gaan. De creditcardbetalingen vonden plaats nadat de koning in 2014 was afgetreden. Hij had dus kunnen worden vervolgd, omdat hij toen geen immuniteit als staatshoofd meer genoot.

Tegen de voormalige koning lopen nog twee andere onderzoeken. Door de handel en wandel van Juan Carlos is de Spaanse monarchie ernstig aangetast. Zo is er ook nog de gestage stroom onthullingen over zijn liefdesleven en zijn weelderige levensstijl, én de veroordeling van zijn schoonzoon in 2018 wegens belastingfraude en verduistering.