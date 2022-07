Bezoekers Amsterdamse Zomer-concert witheet: ’Uur in de rij voor lauwe wijn!’

De reacties op sociale media liegen er niet om. De Best of-editie van De Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion in Amsterdam doet zijn naam weinig eer aan. Lange wachtrijen, lauw drinken en pinautomaten die het niet deden hingen als donkere wolken boven het zonovergoten muziekfeest.

Zo schrijft iemand op Twitter: „Sfeerbeeld van gister. Langer naar de bar gekeken dan naar het podium. En velen met mij. Ben je een uur verder en krijg je lauw drinken! Om half tien was alle wijn al op. Helemaal k*t... En dat voor veel geld!” Iemand anders laat weten: „Te druk, uren wachten op een drankje, wat een waardeloze organisatie! Superjammer van dit te gekke mooie concept! Dit was echt een avond om te huilen!”

Een andere teleurgestelde bezoeker: „Wat hadden we zin in dit feestje! Wat een tegenvaller. Overal lange rijen... eten, drinken zo maar drie kwartier in de rij. Hoe bizar is dit. Sorry Bas Smit en Nicolette van Dam, dit is ons en velen om ons heen zwaar tegengevallen. Hadden we echt niet verwacht. Wijn op, wijn lauw... wachtrijen. Geluid van artiesten slecht, decor was waardeloos ingedeeld waardoor je de artiesten niet goed kon zien. Echt diep triest! En de kaarten zijn echt niet goedkoop (de goedkoopste kaarten zijn 73 euro, red.). Echt jammer!”

Een dag na het eerste concert, met optredens van artiesten als Gerard Joling, Tino Martin en René Froger, komt mede-organisator Bas Smit met een reactie. Hij wijt de chaos aan een pinstoring en het gebrek aan personeel. „Wat was het een geweldige show, maar ook wij zijn net als jullie teleurgesteld in het verloop van deze editie in verband met de drukte bij de eet- en drankfaciliteiten. Wij hebben helaas te maken gehad met factoren die we niet meer opgelost kregen, zoals ruim een derde van het barpersoneel dat niet kwam opdagen en een pinstoring. We hebben geprobeerd dit op te lossen, maar kregen dit in deze uitdagende markt niet meer voor elkaar. Onze oprechte excuses. Ook wij hadden dit liever anders gezien en voelen dat we tekort zijn geschoten.”

Zondag is de tweede show. De organisatie laat weten ’met man en macht bezig te zijn om alles op orde te krijgen’. „Zoals jullie van ons gewend zijn. En als je zin hebt in een bardienst, weet je ons te vinden”, aldus Smit met een knipoog.

Ondanks het excuusbericht blijven de teleurgestelde reacties binnenstromen. „En als er wel voldoende personeel was geweest, was de wijn dan al om half acht op in plaats van om half negen? Steek de hand alsjeblieft ook in eigen boezem!”, staat er onder meer te lezen in de reacties onder het statement van de organisatie.