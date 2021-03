Britse krant biedt koninklijk kotszakje

Verwacht wordt dat meer dan een half miljard mensen in 68 landen niet kunnen wachten tot het interview van Harry en Meghan met de koningin van de Amerikaanse televisie wordt uitgezonden. De Engelse krant The Daily Star blijkt echter een stuk minder enthousiast over het nu al spraakmakende gesprek. „Maak gerust gebruik van dit handige zakje voor koninklijke teleurstelling”, koppen ze bij het paginagrote kotszakje. „Knip het uit, vouw het in elkaar en houd het bij de hand voor het geval de misselijkmakende hypocrisie van de voormalige actrice en haar man je te veel wordt.”

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Ook The Mail on Sunday verwacht niet te veel van het interview. Zij schrijven dat ’Britten maandag alleen denken aan de scholen die weer opengaan, hun vaccinatie en of prins Philip nog beter wordt’. Koningin Elizabeth is niet eens van plan het interview te gaan kijken. Dat laat ze liever over aan haar personeel zodat ze zelf later bijgepraat kan worden.

Een enquête onder het Britse volk maakte eerder al duidelijk dat Groot-Brittannië helemaal niet zit te wachten op de zielenroerselen van de ’gevluchte’ prins en zijn vrouw. Uit onderzoek van The Sun bleek dat 55 procent te kennen gaf meteen te zullen wegzappen zodra de eerste tunes de woonkamers bereiken. Ruim een derde gaf bovendien aan helemaal klaar te zijn met hun ooit zo geliefde prins en zijn vrouw, nu zij de oversteek naar Amerika hebben gemaakt.

Toch wordt de belangstelling voor het vraaggesprek bij televisiezenders steeds groter, vooral door enkele fragmenten die al naar buiten zijn gekomen. Daarin laat Harry zich onder meer uit over de media-aandacht die hij en zijn vrouw eerder kregen. Ook CBS heeft nog het volste vertrouwen in het interview. Niet zo gek, de zender zou dan ook tussen de 5,8 miljoen en 7,5 miljoen euro voor de rechten van het interview met prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben betaald.

Het controversiële twee uur durende interview wordt zondagavond in Amerika uitgezonden, maandagavond op de Britse televisie en dinsdagavond in Nederland.