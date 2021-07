Rechter: Cuba Gooding Jr. moet zich verdedigen in verkrachtingszaak

Gooding zou de vrouw misbruikt hebben in een hotelkamer in New York, maar ging volgens de rechter niet goed in op de aan hem gestelde vragen. Iets waar de tegenpartij zeer tevreden over is. „Hij reageerde niet op de serieuze aanklachten die gemaakt zijn, wat ons goede moed geeft voor de hoorzitting”, aldus advocate Gloria Allred.

De acteur moet voor 7 september ingaan op de door de vrouw gestelde eisen, die de 5 miljoen euro als een vergoeding ziet voor de pijn die ze heeft geleden tijdens het incident en daarna. Woordvoerders van Gooding hebben nog niet gereageerd.

In 2019 was Gooding ook al verwikkeld in een misbruikzaak, toen drie vrouwen hem ervan beschuldigden hen onzedelijk te hebben betast. Hierop zei hij onschuldig te zijn.